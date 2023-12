Prasówka 15.12.2023 Przemyśl. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Przemyśla

Prasówka Przemyśl 15.12: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Ceny prądu poszybowały. Dzięki wdrożonym przez rząd osłonom nie odczuwamy tak bardzo wyższych cen, nie zmienia to faktu, ze w niedalekiej przyszłości jest nad nami widmo wyższych cen. Warto już teraz nauczyć się oszczędzać energię elektryczną. Najprostszym na to sposobem jest zrezygnowanie z wygodnego trybu czuwania, który sprawia, ze wyłączone urządzenie ciągle pobiera energię elektryczną. Zobacz ile nas to kosztuje.