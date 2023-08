Prasówka 17.08.2023 Przemyśl. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Przemyśla

Wiele osób liczy na to, że wkrótce rozpocznie się w Polsce cykl obniżki stóp procentowych, co oznacza niższe raty złotowych kredytów mieszkaniowych. – Ktoś kto spłaca dług ze zmiennym oprocentowaniem może za kilka kwartałów płacić o ponad 20 proc. mniej niż dziś – wskazuje Bartosz Turek, HREIT.

Woda jest niezbędna do życia. Jej niedobory w organizmie mogą prowadzić do odwodnienia i niekorzystnie wpływać na nasze zdrowie i samopoczucie. Dlatego tak ważne jest regularne nawadnianie organizmu. Ale to też trzeba robić umiejętnie. Wypicie dużej ilości wody na raz może dać skutek odwrotny do zamierzonego - może na przykład obciążyć nerki. Ile zatem wody powinno się spożywać dziennie, jak ją pić, by było to korzystne dla organizmu? Wyjaśniamy.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie poinformował o wykryciu bakterii z grupy coli w partii niegazowanej wody źródlanej Alfred z Chmielnika.