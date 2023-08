Prasówka 19.08.2023 Przemyśl. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Przemyśla

Służby ratunkowe interweniowały w piątek na Placu Dominikańskim w Przemyślu. Istniało tam zagrożenie, że mężczyzna wyskoczy z balkonu na II piątrze jednej z kamienic. Mieszkaniec Przemyśla został jednak w porę wciągnięty do mieszkania przez policjantów, a następnie przekazany zespołowi ratownictwa medycznego.

ZUS będzie wypłacał nowe świadczenie. Pierwsze wypłaty ruszą już 1 stycznia 2024 roku. To będą całkiem spore pieniądze. Najwyższa kwota wsparcia przewidziana do wypłaty to aż 3500 zł. Wyjaśniamy, kto może dostać pieniądze z nowego świadczenia wspierającego.