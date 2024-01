Prasówka 2.01.2024 Przemyśl. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Przemyśla

Policjanci wyjaśniają dokładne okoliczności poniedziałkowego wypadku na drodze krajowej nr 77 w Orłach w powiecie przemyskim. W zderzeniu dwóch samochodów osobowych poszkodowana została jedna osoba.

Co nas czeka w 2024 roku? W kilku kluczowych miejscach na świecie będzie to rok wyborów. Polacy także pójdą do urn i to dwukrotnie. Poza tym do rozwiązania wciąż pozostaje kilka palących kwestii. Co jeszcze wydarzy się w rozpoczynającym się roku?