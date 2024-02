Prasówka 2.02.2024 Przemyśl. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Przemyśla

Turniej Charytatywny Piłki Nożnej Halowej „Gramy dla Oli” odbył się w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 14 w Przemyślu. Jego organizatorami byli Łukasz Hamryszczak, prezes Fundacji Centrum Edukacji Baza oraz miasto Przemyśl.

Święta Bożego Narodzenia, jak żadne inne dni w roku, budują nastrój - w tym czasie zmienia się wszystko, co nas otacza. Jaśnieją ulice i wnętrza naszych domów. Jest więcej światła i kolorów. By uwiecznić te wyjątkowe chwile, zaprosiliśmy Was do udziału w konkursie fotograficznym. Z ponad tysiąca nadesłanych propozycji powstała wyjątkowa galeria zdjęć. Zwycięzców wskazała kapituła, której przewodniczyła znakomita fotografka Lidia Popiel. Głosowali też internauci. Sprawdźcie, kto zwyciężył. Wszystkim gratulujemy!