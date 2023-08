Prasówka 20.08.2023 Przemyśl. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Przemyśla

W naszym regionie są gminy, w których aż 40 procent mężczyzn to kawalerowie. Które to gminy? Sprawdźcie w naszym rankingu opracowanym na podstawie najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Organizowane w całej Polsce, Pikniki Rodzinne mają promować program Rodzina 800 plus, który od Nowego Roku zastąpi obecne świadczenie 500 plus, a także zapewnić atrakcje polskim rodzinom z dziećmi - adresatom tych programów. W sobotę 19 sierpnia o godzinie 12:00 na Placu Jana Pawła II w Ełku odbył się Wielki Piknik Rodzinny 800+.

W ciągu ostatnich 8 lat liczba studentów na Podkarpaciu systematycznie się zmniejszała. Z 54,1 do 42,2 tys. w roku akademickim 2022/23. Co jest tego przyczyną?

500 plus na każde dziecko zostanie zastąpione przez 800 plus już od 1 stycznia 2024 roku. Okazuje się, że przez podwyżkę świadczenia będziemy mogli stracić prawo do świadczeń w innych krajach. Kiedy trzeba oddać pieniądze i kto o tym decyduje? W tym przypadku można stracić wypłacane co miesiąc pieniądze i dotyczy to głównie osób pracujących za granicą.

Służby ratunkowe interweniowały w piątek na Placu Dominikańskim w Przemyślu. Istniało tam zagrożenie, że mężczyzna wyskoczy z balkonu na II piątrze jednej z kamienic. Mieszkaniec Przemyśla został jednak w porę wciągnięty do mieszkania przez policjantów, a następnie przekazany zespołowi ratownictwa medycznego.