Prasówka 22.10.2023 Przemyśl. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Przemyśla

Banany to jedne z doskonalszych tworów natury posiadające liczne właściwości lecznicze i zdrowotne. A do tego są wyjątkowo smaczne. Jednak nie wszyscy powinni jeść banany. Mają one pozytywne, jak czasami dla niektórych negatywne, skutki dla naszego zdrowia. W galerii zobaczcie, kto powinien jeść banany, a kto raczej ich unikać. I co dzieje się z naszym organizmem gdy jemy te pyszne owoce.

Z renty szkoleniowej, bo o niej mowa, może skorzystać osoba, która utraciła zdolność do wykonywania pracy w dotychczasowym zawodzie, a komisja lekarska orzekła o celowości przekwalifikowania zawodowego, co oznacza, że rencista może uzyskać takie kwalifikacje zawodowe, które przy jego stanie zdrowia pozwolą mu na wykonywanie pracy. – Nasi klienci bardzo rzadko składają wniosek o ten rodzaj renty, ponieważ niewiele osób wie, że może do nas złożyć wniosek o tę specjalną rentę – mówi Iwona Kowalska-Matis, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS. Ile wynosi renta szkoleniowa i na jak długo jest przyznawana?