Prasówka 23.02.2024 Przemyśl. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Przemyśla

22 lutego przypada Dzień Myśli Braterskiej - to wspólne święto harcerek, harcerzy, skautek i skautów na całym świecie, które upamiętnia urodziny naczelnej Skautki Świata Olave Baden-Powell i założyciela skautingu Roberta Baden-Powella. Przemyscy harcerze zakopali na rynku kapsułę czasu ze swoimi pamiątkami. Kapsuła zawiera adnotację, aby ją otworzyć 22 lutego 2049 roku.

Polskie Koleje Państwowe to nie tylko tory i budynki dworcowe. W swoim majątku PKP posiada mnóstwo nieruchomości - część z nich jest sprzedawana. Na Podkarpaciu PKP sprzedaje lokale, działki, mieszkania. Nieruchomości wystawiane są na licytacje.

Wszystko jak z płatka Nie ma zadania nie do wykona...

Jeśli szukasz idealnego przepisu na sernik wielkanocny, to już nie musisz. Zrobiłam to za ciebie. Specjalnie z okazji zbliżających się świąt zebrałam najlepsze i wypróbowane przez nasze redaktorki przepisy na serniki. Każdy przepis jest szczegółowo wyjaśniony i zawiera cenne rady, by upiec najlepszy sernik na Wielkanoc.

To ścieki ze składowiska odpadów komunalnych były powodem intensywnego i nieprzyjemnego odporu, który zaniepokoił mieszkańców południowych części Przemyśla.

Konrad Jantz z Przemyśla ma 49 lat. Lista jego chorób zdaje się nie mieć końca. Mężczyzna boryka się z wieloma problemami zdrowotnymi, lecz z największymi kosztami wiąże się choroba nóg. - Mam masywne obrzęki limfatyczne, które uniemożliwiają mi normalne funkcjonowanie - mówi.