Prasówka 24.03.2023 Przemyśl. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Przemyśla

Minister Spraw Zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba otrzymał nagrodę im. Józefa Ślisza. Polityk ukraiński został uhonorowany podczas trwania V Europejskiego Forum Rolniczego. Była to już piąta edycja tej nagrody. W imieniu Kułeby nagrodę odebrał ambasador Ukrainy Wasyl Zwarycz.

Sejm przyjął 26 stycznia ustawę, która wprowadza specjalne świadczenie za długoletnią służbę. Wprowadzone zmiany sprawiają, że żołnierze zawodowi oraz funkcjonariusze otrzymają nowe świadczenia po przepracowaniu 15 lat służby. Ustawa ma być jeszcze rozpatrzona przez Senat. Co jednak wprowadza w aktualnej formie? Sprawdź!

Karta korespondencyjna, przedstawiająca budynki koszarowe w Lubaczowie, wysłana w 1907 roku z tego miasta do Wiednia, dzięki prywatnemu darczyńcy trafiła do lubaczowskiego Muzeum Kresów.

Do zdarzenia doszło w czwartek po godz. 16 na ul. Jagiellońskiej w Przemyślu. Podczas jazdy zapalił się samochód osobowy marki Daewoo Matiz, którym podróżowały dwie kobiety. Na miejsce zadysponowano policję i dwa zastępy strażaków. Strażacy ugasili pożar komory silnika. Nie było osób rannych. Niestety, auto nie nadaje się do dalszego eksploatowania.

Witamina D zapewnia nam odporność, zdrowe kości i zęby, a nawet dobry nastrój. Jednak zwykle mamy jej za mało, głównie przez zbyt małą dawkę słońca. Dieta również nie jest w stanie pokryć zapotrzebowania organizmu na ten związek. Dlatego, aby nie dopuścić do niedoboru witaminy D, eksperci opracowali nowe zalecenia dotyczące jej suplementacji. Sprawdź, ile witaminy D potrzebują dzieci i dorośli oraz ile jej brać na wiosnę?

Wiara dla wielu z nas jest nieodłączną częścią życia. W naszym kraju istnieją jednak miejsca, które choć raz w życiu powinien zobaczyć każdy, ze względu na ich poruszające historie i walory architektoniczne – to najpiękniejsze sanktuaria w Polsce. Które z nich warto zobaczyć? Na naszej liście znajdziecie m.in. zabytki UNESCO, „polską Jerozolimę” i świątynię skrytą w Tatrach Wysokich.

Kto z nas nie marzy o mieszkaniu z pięknym widokiem? Zaglądamy do wrocławskiego mieszkania, które zlokalizowane prawie nad samą Odrą. Tutaj w otoczeniu zieleni uwiła sobie komfortowe gniazdko rodzina. Wnętrze apartamentu jest zaaranżowane w ponadczasowym stylu. Subtelne i proste formy, wysokiej jakości materiały oraz designerskie meble i dekoracje to jego atuty. Zobacz, jak modnie i wyjątkowo można zaaranżować wnętrze na wiosnę.

Unia Europejska chce zaostrzyć przepisy dotyczące prowadzenia pojazdów. Według planów Brukseli seniorzy po 70. roku życia będą musieli regularnie, co pięć lat udowadniać, że nadal są zdolni do prowadzenia auta. Pomysł już wywołuje ogromne kontrowersje. A wielu przekonuje, że to właśnie starsi kierowcy jeżdżą rozważniej i bezpieczniej niż młodzi.