Prasówka 26.03.2023 z całego tygodnia w Przemyślu. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przegląd tygodnia: Przemyśl, 26.03.2023. 19.03 - 25.03.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

W sobotni wieczór na ul. Lwowskiej w Przemyślu (fragment DK 28) w pobliżu skrzyżowania z Ofiar Katynia doszło do potrącenia mężczyzny. Niestety, życia 40-letniego pieszego nie udało się uratować. Na miejscu zdarzenia pracowała policja i strażacy.

W 2023 roku obowiązują nas ceny prądu z 2022 roku, to dzięki zamrożeniu cen energii elektrycznej. Zamrożenie cen ma zachęcić do oszczędzania prądu w domu, co wiąże się z oszczędnością pieniędzy ale i jest ekologiczne. Zobaczcie, ile będziemy płacić jeśli przekroczymy limity ustawowe.