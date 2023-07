Prasówka 26.07.2023 Przemyśl. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Przemyśla

Do zdarzenia doszło we wtorek przed godz. 11 w Przemyślu. Kierująca skodą wyjeżdżając z ul. Topolowej nie ustąpiła pierwszeństwa kierującemu fiatem, który jechał aleją Heila w kierunku ul. Lwowskiej. Fiat uderzył jeszcze w stojącego na skrzyżowaniu nissana.

Droga - to hasło 36. Franciszkańskiego Spotkania Młodych w Kalwarii Pacławskiej koło Przemyśla. Choć znaczenie tego słowa jest bardzo szerokie, to podczas tegorocznego FSM organizatorzy chcą się skupić na tematyce drogi Boga do człowieka i drogi człowieka do Boga. W FSM-ie udział bierze ponad 600 osób z całej Polski.

W Zakładzie Karnym w Przemyślu odbyła się uroczystość wręczenia awansów na wyższe stopnie służbowe.

W niedzielę w Bukowcu w powiecie leskim odbył się Dzień Drwala. Zainteresowani mogli wziąć udział w przygotowanych konkurencjach m.in. wbijania gwoździ, toczenia opony, biegu, czy dojeniu krowy na czas. Gwiazdą muzyczną wieczoru był Czadoman. Zobaczcie zdjęcia i wideo!