Prasówka 26.11.2023 Przemyśl. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Przemyśla

Około 127 godzin muszą czekać kierowcy tirów stojących w kolejce do przejścia z Ukrainą w Medyce. W Krościenku prawie dobę. Powód utrudnień jest ten sam - protest przewoźników.

WWO to pojęcie, które oznacza osoby wysoko wrażliwe. Termin ten został wprowadzony przez lekarzy, jednak WWO nie jest chorobą i nie wymaga leczenia. Obecnie zakłada się, że około 15-20 proc. populacji to osoby wysoko wrażliwe. Osoby wysoko wrażliwe to takie, które silniej odczuwają wszelkie bodźce i mocniej przeżywają emocje. Warto wiedzieć, w jaki sposób rozpoznać i traktować osoby wysoko wrażliwe. Zobacz w naszej galerii oznaki, które świadczą, że jesteś osobą wysoko wrażliwą.