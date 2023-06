Prasówka 27.06.2023 Przemyśl. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Przemyśla

Folia ochronna 3MK Classic do przycięcia 132x206mm

3x Zaślepka zasłonka do kamerki kamery laptopa

Zaślepka Zasłonka Do Kamerki Kamery Laptopa WebCam

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Przemyślu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Do wypadku doszło w poniedziałek przed godz. 13 na ul. Ostrowskiej w Przemyślu. Kierujący rowerem nie dostosował prędkości do warunków i na łuku drogi w prawo zjechał na przeciwległą stronę jezdni, gdzie zderzył się z prawidłowo jadącym VW passatem. 18-latek został zabrany przez pogotowie ratunkowe do szpitala.

Wiadomo już, które profile w szkołach ponadpodstawowych w Przemyślu były w tym roku najpopularniejsze wśród uczniów ósmych klas.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek przed godz. 9 w Przemyślu. Kierująca skodą, 45-latka z pow. przemyskiego wyjeżdżając z ul. Okrzei nie ustąpiła pierwszeństwa rowerzyście, który jechał w dół ul. Paderewskiego. Kierujący jednośladem, 52-letni przemyślanin z ogólnymi potłuczeniami został przetransportowany przez pogotowie ratunkowe do szpitala. Policjanci ukarali kobietę mandatem w wysokości 2000 zł i 12 punktami karnymi.