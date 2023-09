Prasówka 29.09.2023 Przemyśl. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Przemyśla

Jubileusze 50-lecia małżeństwa są jednymi z najprzyjemniejszych uroczystości odbywających się w Urzędzie Miejskim w Przemyślu. To czas nie tylko poświęcony na złożenie gratulacji za długoletnie wspólne życie i życzeń na nadchodzące lata, ale także, co niejednokrotnie podkreślamy, poznanie historii przemyślan.

W czwartek na stadionie w Wiązownicy w powiecie jarosławskim odbył się Wojewódzki Finał Turnieju Gier 1 na 1. Na 8 boiskach wystąpiło ponad 120 zawodniczek i zawodników.

Goryczak żółciowy to pięknie wyglądający grzyb, który często „udaje” jadalne i pożądane przez grzybiarzy gatunki. Jednak potrawa z dodatkiem goryczaka nie będzie nadawała się do jedzenia. Sprawdź, jak wygląda goryczak zwany szatanem, z jakimi grzybami można go pomylić i jak do rozpoznać.