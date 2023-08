Prasówka 5.08.2023 Przemyśl. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Przemyśla

Jak rozpoznać, że są pluskwy w domu? Pluskwy domowe żerują nocą, a za dnia się ukrywają. To problematyczne pasożyty, które gryzą, mogą roznosić choroby i naprawdę trudno się ich pozbyć. Żywią się krwią ludzi i zwierząt. Istnieją pewne sygnały, które świadczą, że w mieszkaniu pojawiły się pluskwy. Warto je znać! Tak możesz sprawdzić, czy w domu są pluskwy. Poznaj teraz w naszej galerii sygnały, które świadczą, że masz pluskwy w domu!

Opłaty za usługi, z których każdego dnia korzystają klienci banków idą w górę. Banki mają coraz większe koszty i ktoś musi za to zapłacić! Kto? Banki nawet nie kryją, że... klienci.

813 mln zł trafi do podkarpackich samorządów w ramach nowelizacji tzw. ustawy okołobudżetowej na 2023 rok. Przemyśl otrzyma 35 mln zł. Rządowe wsparcie miasto będzie mogło wydać na dowolny cel.

Główny Inspektorat Farmaceutyczny wydał decyzję o wycofaniu z obrotu na terenie całej Polski aż 35 pozycji. Jest to spowodowane stwierdzeniem krzyżowego zanieczyszczenia roztworów do infuzji. Choć użycie leków nie powinno stanowić zagrożenia dla życia, to może wywoływać reakcje alergiczne. Sprawdź, jakie leki zostały wycofane.