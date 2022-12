Prasówka Przemyśl 10.12.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Przemyślu nie minęło Cię nic ważnego

W Podkarpackim Urzędzie Celno- Skarbowym w Przemyślu gościli uczniowieZespołu Szkół nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu. Obserwowali służbę celników pracujących na różnych stanowiskach. W tajniki zawodu wprowadzał ich m. in. funkcjonariusz Kazik, znany z telewizyjnego programu "Nic do ukrycia".

Już wkrótce ukaże się nasz teledysk. Nie możemy się doczekać - poinformowało Gminne Centrum Kulturalne w Medyce.

Z tymi chorobami nie powołają Cię do wojska, czyli nie otrzymasz kategorii A, oznaczającej zdolność do czynnej służby wojskowej. Mimo tego, że w Polsce nie jest ona obowiązkowa, to jednak każdy mężczyzna, który ukończy 19. rok życia musi stawić się przed komisją lekarską. Na decyzję komisji w sprawie przyznania kategorii wojskowej ma wpływ stan zdrowia młodego człowieka. Nie wszyscy mogą dołączyć do armii, Ograniczenia stanowią między innymi niektóre choroby przewlekłe, problemy ze wzrokiem i słuchem, ale nie tylko. Jak się okazuje, jest jeszcze wiele innych powodów dyskwalifikacji. Sprawdź, z jakimi chorobami nie wstąpisz w szeregi armii i kto może zostać wykluczony ze służby wojskowej!