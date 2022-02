Prasówka Przemyśl 11.02.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Przemyślu nie minęło Cię nic ważnego

W Polsce obowiązuje lista szczepień, które zgodnie z prawem musi przyjąć każde dziecko. Są one darmowe, a to, kiedy i czy zaszczepiliśmy dziecko, weryfikują przychodnie. Na jakie choroby trzeba się szczepić i jakie są ich objawy? Oto lista darmowych i obowiązkowych szczepień.

Poseł Marek Rząsa z Przemyśla wytyka władzom tego miasta, że nie sprzątają piasku zalegającego na ulicach i placach. Na Facebooku prezydent Przemyśl Wojciech Bakun odpowiada, że regularnego sprzątania nie będzie, bo "kosztowałoby to miliony". Jednak naszej redakcji magistrat odpowiedział, że piach będzie doraźnie zamiatany.

Zakaźność wariantem Omikron jest bardzo wysoka. I choć zakażenie objawia się początkowo dość niewinnie, bo symptomy podobne są do przeziębienia (ból gardła, katar, bóle mięśni), to nawet łagodny przebieg choroby może prowadzić do poważnych uszkodzeń różnych narządów w naszym organizmie. Na jakie powikłania uskarżają się osoby, które przeszły już zakażenie tym wariantem koronawirusa? O tym w naszej galerii >>>