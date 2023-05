Prasówka Przemyśl 13.05.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Przemyślu nie minęło Cię nic ważnego

Koty ukrywają, że coś je boli, maskują chorobę i cierpią w ciszy, przez co często jest ona zauważana za późno. Obserwując zachowanie kota można zauważyć pierwsze niepokojące sygnały. Koty wysyłają też subtelne znaki. Każda zmiana w zachowaniu kota może być objawem kociej choroby. Jak rozpoznać, że kot jest chory? Po czym poznać że kotu coś dolega? Zobacz teraz w naszej galerii najważniejsze oznaki, że kot jest chory.

Macie już dość codziennych obowiązków i w tym roku wybieracie się na wakacje all inclusive? To świetny trop – w końcu taki rodzaj wycieczek zwalnia od zajmowania się organizacją posiłków i atrakcji, zapewniając wolną głowę i czas na beztroski relaks. Zobaczcie, w których krajach wypoczniecie za niewielkie pieniądze – oto najtańsze wyjazdy do ulubionych kurortów Polaków w czerwcu 2023.