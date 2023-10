Prasówka Przemyśl 13.10.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Przemyślu nie minęło Cię nic ważnego

Budowa nowej siedziby Oddziału Celnego w Przemyślu to największe przedsięwzięcie inwestycyjne podkarpackiej Krajowej Administracji Skarbowej. Kosztowało ponad 63 mln złotych. Znacznie poprawi warunki granicznych odpraw towarowych.

Około 40 km długości ma liczyć droga z Przemyśla przez Arłamów w Bieszczady, do Ustrzyk Dolnych. Z tego 6 km byłoby nowym odcinkiem, pozostała część to gruntowna modernizacja istniejących dróg. Szacunkowy koszt wynosi ponad 300 mln złotych. Powstanie również ścieżka rowerowa z Przemyśla do Bieszczad, połączona ze szlakiem Green Velo.