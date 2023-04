Prasówka Przemyśl 14.04.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Przemyślu nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Przemyśl 14.04: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Poznaj 10 rzeczy, których nie lubi twój pies. Są niezwykle ważne. Coraz więcej osób decyduje się na psiego przyjaciela, bo to niezastąpiony kompan zabaw. Psy są lojalne, wierne i przywiązane do swoich właścicieli. W wyjątkowy sposób okazują miłość, ale i w specyficzny sposób dają nam znać, że czegoś nie lubią. Jakie nasze zachowania wzbudzają w psach niechęć? Co je denerwuje? Sprawdzamy! To ważna lista, która przyda się każdemu właścicielowi psa. O niektórych rzeczach mogliście nie słyszeć, a niektóre z nich możecie robić.