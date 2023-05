Prasówka Przemyśl 14.05.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Przemyślu nie minęło Cię nic ważnego

Niedźwiadki Chemart Przemyśl pokonały w sobotę Sokoła Marbo Międzychód i awansowały do finału 2 ligi, a tym samym już teraz zapewniły sobie bezpośredni awans do 1 ligi! Pierwszoligowe rozgrywki wracają do miasta nad Sanem po 10 latach przerwy. Zobaczcie fetę w przemyskiej hali sportowej!