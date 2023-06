Prasówka Przemyśl 14.06.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Przemyślu nie minęło Cię nic ważnego

Wielu oszustów swoje działania koncentruje na przekonaniu nas, że są osobami godnymi zaufania. Podszywają się pod pracowników banków i innych istotnych instytucji. Są pewne numery, o których już teraz wiadomo, że powinniśmy ich unikać. Jakie to połączenia są niebezpieczne? Sprawdź!

Dramat na drodze w Olszynce (gm. Orły) koło Przemyśla. We wtorek około godz. 16:30 kierujący BMW uciekając przed policją śmiertelnie potrącił rowerzystę. Chwilę potem auto uderzyło w zaparkowany samochód. Kierowca uciekał pieszo - został zatrzymany. Na miejscu pracuje policja i strażacy.

Pamięć i edukacja to główne cele obchodów 80. rocznicy zbrodni wołyńskiej. Obchody w województwie podkarpackim rozpoczyna Instytut Pamięci Narodowej oddział w Rzeszowie.

Eksperci Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Przemyślu wspólnie z przedstawicielami Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego wizytowali budynek dawnej synagogi zwanej Nową Synagogą lub Synagogą Scheinbacha w Przemyślu. Znajduje się on przy ul. Słowackiego.

We wtorek na przemyskim Rynku dwie organizacje pożytku publicznego Fundacja Neonatus oraz Fundacja Nienieodpowiedzialni wraz z firmą Kroban zaopatrująca polskie szpitale w sprzęt medyczny nieodpłatnie przekazały w pełni wyposażoną karetkę neonatologiczną dla Obwodowego Szpitala Dziecięcego w Iwano-Frankowsku.

72-letnia mieszkanka Rzeszowa "zainwestowała" w kryptowaluty. Jednak zamiast spodziewanych dużych zysków, straciła ponad 200 tys. złotych. To jedno z największych tego typu oszustw na Podkarpaciu w ostatnim czasie, na pewno również jedno z bardziej złożonych, gdyż przestępcy nie zadowolili się jednorazowym, szybkim zyskiem.

Teresa Werner to jedna z najpopularniejszych gwiazd śląskiej piosenki. 64-letnia gwiazda nadal zachwyca wyglądem, a teraz pokazała jak wygląda jej córka.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek po godz. 17 na ul. Mickiewicza w Przemyślu. Poszkodowana została jedna osoba. Policja ustala dokładne okoliczności tego wypadku.

Zastanawialiście się, ile IQ mają psy? Ich inteligencja jest mniej więcej na poziomie 2-letniego dziecka. Kto miał psa, ten wie, że to bardzo mądre, sprytne i pomysłowe stworzenia. Pies potrafi aportować, reaguje na imię, wykonuje polecenia. Ale są też psy, które potrafią znacznie więcej. Pies-ratownik, który znajduje ludzi pod gruzami, pies-przewodnik dla osoby niewidomej, pies-terapeuta uzdrawiający poprzez dogoterapię. Jaka rasa psa jest najmądrzejsza na świecie? Jesteście ciekawi? Odpowiedź znajdziecie w naszym artykule.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek po godz. 15 w miejscowości Buszkowiczki pod Przemyślem. Kierujący alfą romeo, 22-latek z pow. przemyskiego jadąc w kierunku miasta nie zachował należytej ostrożności i najechał na tył poprzedzającego go opla. Pogotowie ratunkowe zabrało do szpitala na badania kierującą oplem, 22-latkę spod Przemyśla. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Policjanci ustalają dokładne okoliczności tego wypadku.