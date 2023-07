Prasówka Przemyśl 18.07.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Przemyślu nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Przemyśl 18.07: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Do zdarzenia doszło w poniedziałek przed godz. 21 na głównym skrzyżowaniu w Żurawicy pod Przemyślem. Na pasie w kierunku Radymna kierujący oplem vivaro uderzył w tył skody. Pogotowie ratunkowe zabrało do szpitala na badania 3 pasażerów skody: matkę i jej dwoje dzieci - to obywatele Ukrainy. Policjanci ustalają dokładne okoliczności tego wypadku.