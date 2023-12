Prasówka Przemyśl 18.12.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Przemyślu nie minęło Cię nic ważnego

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Do dzieci z gminy Żurawica, w asyście wozu bojowego straży pożarnej, przyjechał Święty Mikołaj. Każdego dziecko otrzymało cukierki oraz Oficjalny Dyplom Grzecznego Dziecka.

Fundacja 3 Serca wraz ze świętym Mikołajem udała się do Szkoły nr 92 we Lwowie, aby wręczyć prezenty 127 najmłodszym dzieciom. Ta szkoła jest największą we Lwowie, skupiającą ok. 1,5 tys. uczniów.