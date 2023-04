Prasówka Przemyśl 19.04.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Przemyślu nie minęło Cię nic ważnego

Takie będą emerytury dla seniorów w maju. Świadczenia wzrosły od 1 marca o 14,8 procent. Co to oznacza dla seniorów? Sprawdź, jakie są teraz stawki emerytur i jakie będą wypłaty w maju.

Podwyżki opłat bankowych 2023. Banki podnoszą opłaty i prowizje dla klientów posiadających konta osobiste i firmowe. Wyższe opłaty za prowadzenie konta, prowizje za kartę bankomatową czy wypłatę z bankomatu, rosnące ceny przelewów, ale także wpłat i wypłat gotówki - cenniki w niektórych bankach już się zmieniły, inne placówki szykują się do wprowadzenia nowych opłat i prowizji. Coraz więcej banków pobiera też opłatę za wypłatę gotówki z okienka kasowego. Jakie są teraz opłaty i prowizje? Czytaj więcej w naszym artykule.

Na kolejowej mapie Przemyśla wkrótce pojawi się nowy przystanek kolejowy. Przemyśl Wschód powstaje na trasie z tego miasta do Medyki, przy granicy z Ukrainą.

Kilometry barwnych pól, a między nimi wijąca się ulica, wzdłuż której wznoszą się domy mieszkańców malowniczej miejscowości. Widok tej małopolskiej wsi z lotu ptaka przypomina nieco wstążkę na wzorzystym materiale. Oto Sułoszowa – polska wieś, którą w ostatnim czasie zachwyca się świat. Ten przepiękny zakątek Polski odwiedzili ostatnio brytyjscy dziennikarze. Jak opisali to miejsce?

Piąta edycja uwielbianego przez widzów programu TVP, czyli „Sanatorium miłości”, obfitowała w wyrazistych uczestników. Jednym z nich był Dariusz ze Szczecina. W pewnym momencie swojego życia, kuracjusz postanowił wyemigrować zarobkowo do Norwegii. Trzeba przyznać, że Dariusz Kosiec mieszka w przepięknym miejscu! Zobaczcie sami - tylko nam zgodził się pokazać, jak wygląda jego mieszkanie na obczyźnie!

Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 na ul. Dworskiego w Przemyślu powstaje pierwszy w Polsce kryty kort do gry w bocce, czyli tzw. boczodrom.

W poniedziałek 17 kwietnia strażacy z PSP Przemyśl zostali wezwani do siłowego wejścia do mieszkania w bloku przy ul. Krasińskiego. Oznak życia nie dawał lokator jednego z mieszkań. Ratownicy weszli do mieszkania przez okno na balkonie. Niestety, na ratunek nie było już szans. Znaleziono zwłoki mężczyzny w wieku około 60 lat. Na miejscu pracują policjanci.

Małgorzata Socha należy do najbardziej lubianych polskich aktorek. Prywatnie jest ona szczęśliwą żoną i mamą trójki dzieci. Swojego ukochanego poznała w 1996 roku, gdy miała zaledwie 16 lat. Kim jest mąż Małgorzaty Sochy, Krzysztof Wiśniewski? Poznajcie szczegóły.

Michał Wójcik z Kabaretu Ani Mru Mru przekazał smutne wieści. Po tym, jak w 2020 r. zdradził, że u jego partnerki zdiagnozowano nowotwór, popłynęły wyrazy wsparcia a on sam deklarował, że wierzy, że uda im się pokonać chorobę. Niestety - 17 kwietnia br. Wójcik przekazał smutne wieści.