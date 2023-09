Prasówka Przemyśl 19.09.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Przemyślu nie minęło Cię nic ważnego

Mammografia i cytologia to dwa kobiece badania profilaktyczne, które należą do najważniejszych. Pozwalają wykryć wcześnie raka piersi oraz raka szyjki macicy, by rozpocząć skuteczne leczenie. Od 1 listopada 2023 r. z bezpłatnych badań, które są refundowane przez NFZ, będą mogły korzystać panie starsze nich dotychczas, a mammografia będzie przysługiwać też wcześniej. Są ponadto inne zmiany – zobacz szczegóły.

W Żyrakowie koło Dębicy odbył się Krajowy Turniej Młodzika Młodszego w badmintonie. Przemyśl w kategorii (U13) reprezentował Aleksander Bandrowicz z klubu SSKS Badminton Przemyśl. Olek rywalizował w dwóch grach - singlowej i mieszanej w parze z Zuzanną Biłas z klubu MKS Skarbek Gogołów. W obydwu zameldował się w finale. W singlu wywalczył złoty medal, a w grze mieszanej srebrny.

Tak wysokich cen za usługi stomatologiczne jeszcze nigdy nie było. Mimo to kolejki do gabinetów są na kilka tygodni czekania. Tych prywatnych, bo do tych na Narodowy Fundusz Zdrowia w ogóle trudno się dostać. I choć pacjenci zgrzytają zębami, płacą. Bo lepiej płakać nad wydanymi pieniędzmi niż z powodu bólu zęba. Kwitnie za to turystyka medyczna, bo dla pacjentów z Niemiec czy Skandynawii wciąż jest u nas taniej.