Prasówka Przemyśl 19.02.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Przemyślu nie minęło Cię nic ważnego

Czarne chmury na piłkarskim klubem Czuwaj Przemyśl. W czwartkowy wieczór napłynęły niepokojące informacje po walnym zebraniu w siedzibie klubu. Głosami 10 osób ze Stowarzyszenia Czuwaj Wiaro, podjęło uchwałę o likwidacji klubu! W sprawę zaangażował się prezydent miasta Wojciech Bakun. - Wykorzystam wszelkie dopuszczalne prawem możliwości do przywrócenia normalnego funkcjonowania w klubie - napisał Bakun na Facebooku.

Kilkanaście osób w Przemyślu codziennie korzysta z ciepłych posiłków, dostarczanych im przez strażników miejskich w ramach akcji "Talerz Gorącej Zupy". Wsparcie będzie prowadzone do końca zimy.

W piątek przed bramą 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich w Przemyślu odsłonięto pomnik Podhalańczyka, który zaginął w nieznanych okolicznościach podczas II wojny światowej. To jego replika!

Prasówka 19.02 Przemyśl: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Przemyślu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Dominika Ostałowska to polska aktorka, którą amatorzy seriali najbardziej kojarzyć mogą z roli Marty Mostowiak w serialu "M jak Miłość". Ostatnio w życiu prywatnym i zawodowym gwiazdy zaszły duże zmiany. Aktorka przeszła sporą metamorfozę, ale jej rola w kultowym już serialu znacznie się uszczupliła. Ostałowska nie ukrywa smutku i tłumaczy, że brak obecności na planie "M jak Miłość" to nie jej wina. Co się stało?