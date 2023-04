Prasówka Przemyśl 21.04.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Przemyślu nie minęło Cię nic ważnego

Po roku działalności przestaje działać Centrum Humanitarne w Przemyślu, największe w Europie. Przez ponad 12 miesięcy funkcjonowania miejsce to odegrało ogromną rolę na rzecz uchodźców wojennych z Ukrainy.

Czosnek niedźwiedzi to roślina, która w warunkach leśnych jest pod częściową ochroną. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby uprawiać go w doniczce lub w ogródku. Czosnek niedźwiedzi to pyszny składnik past kanapkowych lub sosów do makaronu. Zebraliśmy 6 pomysłów na wykorzystanie aromatycznego czosnku niedźwiedziego.

Do zdarzenia doszło w czwartek przed godz. 9. Osobowe renault jechało ulicą Lwowską w Przemyślu, w kierunku centrum miasta. Nagle świadkowie zauważyli płomienie wydobywające się z podwozia pojazdu! Dali sygnał kierowcy, aby się zatrzymał. Z renault wysiadły 3 osoby - to obywatele Ukrainy. Auto szybko stanęło w płomieniach i doszczętnie spłonęło. Ogień ugasiły dwa zastępy strażaków.