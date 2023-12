Prasówka Przemyśl 21.12.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Przemyślu nie minęło Cię nic ważnego

20 grudnia w komendzie Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu odbyło się spotkanie wigilijne funkcjonariuszy reprezentujących podkarpackie placówki SG. W tym szczególnym czasie nie zabrakło miłych gestów, ciepłych słów i świątecznych spotkań. Część artystyczną przygotowały dzieci ze Szkoły Podstawowej w podprzemyskich Wyszatycach.

Okres przedświąteczny to wzmożony ruch na lotnisku w podrzeszowskiej Jasionce. Polacy, mieszkańcy Podkarpacia, przebywający za granicą przylatują do Polski by razem wspólnie z rodzinami spędzić święta Bożego Narodzenia.