Prasówka Przemyśl 25.07.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Przemyślu nie minęło Cię nic ważnego

Do zdarzenia doszło w poniedziałek po godz. 15 we wsi Małkowice (gm. Orły) w powiecie przemyskim. Mercedes zderzył się z toyotą. Pogotowie ratunkowe zabrało do szpitala na badania dwie osoby.

Latem, gdy spędzamy więcej czasu na powietrzu, istnieje ryzyko spotkania z niebezpiecznymi owadami, takimi jak komary, osy, pszczoły, kleszcze i pająki. Ich ukąszenia mogą być bolesne, irytujące, a w niektórych przypadkach wywoływać silne reakcje alergiczne. Dlatego warto przestrzegać zasad ochrony, aby minimalizować ryzyko ukąszeń i cieszyć się bezpiecznym latem.