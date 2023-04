Prasówka Przemyśl 26.04.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Przemyślu nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 25.04, w Przemyślu. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Taka będzie najniższa krajowa. Płaca minimalna 2023 po drugiej podwyżce w lipcu. Wynagrodzenie minimalne - ile na rękę po podwyżce? ”?

Prasówka Przemyśl 26.04: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Taka będzie najniższa krajowa. Płaca minimalna 2023 po drugiej podwyżce w lipcu. Wynagrodzenie minimalne - ile na rękę po podwyżce? Najniższa krajowa już raz wzrosła w styczniu 2023 roku. Aktualnie wysokość płacy minimalnej wynosi 3490 zł brutto. To więcej o 480 zł w porównaniu do roku poprzedniego. Minimalna stawka godzinowa w 2023 roku podniesiona została do kwoty 22,80 zł. W lipcu czeka nas kolejna podwyżka wynagrodzenie minimalnego. Sprawdzamy ile będzie wynosiła najniższa krajowa po lipcowej drugiej już podwyżce, i z czego to wynika.

📢 Na Placu Niepodległości w Przemyślu rozpoczął się montaż koła widokowego [ZDJĘCIA] Lunapark Robland z Leszna rozpoczął we wtorek 25 kwietnia montaż koła widokowego na Placu Niepodległości w Przemyślu. Konstrukcja ma 30 metrów wysokości, długość podstawy to 17 metrów, a szerokość 13 metrów. 20 gondoli pomieści jednocześnie 120 osób.

📢 Majówka w PRL-u – pochód, piknik, a może wyjazd za miasto? Zobacz zdjęcia – czy to pamiętasz? Tak rodacy spędzali wolny czas w PRL-u Majówka w PRL-u trwała aż jeden dzień, bo rodacy mieli wolny jedynie 1 maja. Święto Pracy to było jedno z najbardziej uroczyście obchodzonych świąt w tamtych czasach. Aż do 1989 roku w spektakularnych pochodach pierwszomajowych masowo brali udział zarówno mali, jak i dorośli rodacy, bo najczęściej były one obowiązkowe w szkole i pracy. Czy pamiętasz, jak świętowali Polacy 1 maja? Zobacz, jak spędzaliśmy wolne popołudnie po uroczystej manifestacji z okazji Święta Pracy.

Prasówka 26.04 Przemyśl: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Przemyślu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Chcesz schudnąć? Spaceruj! Poznaj 5 wskazówek, dzięki którym schudniesz, chodząc Czy można schudnąć od samego chodzenia? Tak! To możliwe. Chodzenie czy spacerowanie to najbardziej naturalna i prosta forma ruchu, na którą prawie każdy może sobie pozwolić. Nie potrzebujemy do tego wymyślnych sprzętów, jest darmowe i zdrowe. Podpowiadamy, co można zrobić, żeby spalić więcej kalorii podczas spacerowania i wyjaśniamy, jak długo trzeba chodzić, żeby schudnąć.

📢 Nowe świadectwa szkolne i koniec papierowych legitymacji. Jest projekt rozporządzenia MEiN Nowe wzory świadectw szkolnych, nowy wzór e-legitymacji szkolnych i przedszkolnych, wycofywanie się z legitymacji papierowych oraz zobowiązanie szkół do wydawania uczniom mLegitymacji – zawiera projekt nowego rozporządzenia MEiN. 📢 Oto najpiękniejsze perfumy w historii. Czy jest wśród nich Twój ulubiony zapach? Ponadczasowe i piękne. Zniewalające i uwodzicielskie. Prawdziwe klasyki wśród zapachów, które cieszą się od dekad niesłabnącą popularnością. A które zasłużyły na miano najpiękniejszych perfum w historii i czy też tak uważacie? Zobaczcie w galerii. 📢 Zmarł Eugeniusz Strzałkowski, jeden z najbardziej zasłużonych przemyskich radnych W wieku 81 lat zmarł Eugeniusz Strzałkowski, lekarz - stomatolog, osoba zaangażowana w działalność przemyskiego samorządu. Był radnym Rady Miejskiej w Przemyślu III, IV, V, VI i VII kadencji pełniący także w trakcie wypełniania swojego mandatu funkcję wiceprzewodniczącego przemyskiej rady.

📢 Też tak robisz? Zobacz jaki możesz dostać mandat Podwoiła się liczba pieszych ukaranych za korzystanie z telefonu lub smartfona na przejściach przez jezdnię – pisze 📢 Wypadek w Kuńkowcach pod Przemyślem. Kierujący VW golfem uderzył w seata [ZDJĘCIA] Do zdarzenia doszło we wtorek po godz. 7 na drodze wojewódzkiej nr 884 w miejscowości Kuńkowce pod Przemyślem. Na pasie w kierunku miasta kierujący volkswagenem golfem uderzył w tył jadącego przed nim seata. Pogotowie ratunkowe zabrało do szpitala pasażerkę seata. 📢 Pijani kierowcy na ulicach Przemyśla. Wpadło trzech mężczyzn na "podwójnym gazie" W piątek i w niedzielę przemyscy policjanci przeprowadzili działania "Trzeźwość". Mundurowi zwracali uwagę na przestrzeganie przepisów ruchu drogowego przez kierujących, a w szczególności na ich stan trzeźwości. Podczas działań funkcjonariusze skontrolowali 930 kierujących. 3 kierowców prowadziło pojazdy mimo, że wcześniej pili alkohol.

📢 Tym nigdy nie karm swojego psa! Uważaj na te produkty - możesz wyrządzić mu ogromną krzywdę Wychowanie i opieka nad psem to nie lada wyzwanie. Nasi czworonożni przyjaciele potrafią jak mało kto umilić nam życie. Są wierni, przyjacielscy i zawsze cieszą się na twój widok. Potrafi być również bardzo przekonujący kiedy chce posmakować potrawy z twojego talerza. Niestety to, co dla człowieka jest zdrowe, dla pupila może okazać się trujące. Sprawdź czym pod żadnym pozorem nie wolno karmić psa.

SONDA ULICZNA