Prasówka Przemyśl 26.05.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Przemyślu nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 25.05, w Przemyślu. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „42 nowych funkcjonariuszy KAS na Podkarpaciu złożyło ślubowanie [ZDJĘCIA]”?

Prasówka Przemyśl 26.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 42 nowych funkcjonariuszy KAS na Podkarpaciu złożyło ślubowanie [ZDJĘCIA] W Podkarpackim Urzędzie Celno- Skarbowym w Przemyślu ślubowanie złożyło dziś 42 nowo przyjętych funkcjonariuszy Służby Celno- Skarbowej z podkarpackiej KAS.

📢 Firma motoryzacyjna z Podkarpacia zaniżyła podatek na pół mln złotych. Nieprawidłowość wykryli pracownicy KAS Firma handlująca artykułami motoryzacyjnymi z polskimi i zagranicznymi kontrahentami, zaniżyła podatek dochodowy od osób fizycznych na prawie 550 tys. złotych. Nieprawidłowość wykryli pracownicy Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie. Firma zgodziła się z ustaleniami i już zapłaciła część należności z odsetkami. 📢 Renta dożywotnia 2023 – na czym polega i kto może z niej skorzystać? Jeśli masz dom lub mieszkanie, możesz otrzymać nawet 3000 zł co miesiąc Renta dożywotnia to rozwiązanie finansowe stworzone z myślą o osobach starszych, którym świadczenia wypłacane przez ZUS lub KRUS nie wystarczają na pokrycie rosnących kosztów życia. Seniorzy z domem lub mieszkaniem mogą dożywotnio pobierać nawet do 3000 zł miesięcznie. Na co zwrócić uwagę rozważając rentę dożywotnią i czym różni się ona od kredytu odwróconego?

Prasówka 26.05 Przemyśl: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Przemyślu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tyle lat trzeba pracować, aby mieć wysoką emeryturę. Wiemy też ile trzeba zarabiać Emerytura to świadczenie, na które pracujemy cale życie zawodowe. Najniższa emerytura wypłacana od 1 marca 2023 wzrosła do kwoty 1588,44 zł brutto. Nie oznacza to, że każdy kto osiągnie wiek emerytalny otrzyma taką emeryturę. Sprawdzamy, ile lat trzeba pracować, aby otrzymywać wysoką emeryturę i jakie zarobki zagwarantują nam wysokie świadczenie. Zobaczcie.

📢 Ten produkt został wycofany ze sklepów Biedronka w całej Polsce! Wyrzuć lub zwróć do sklepu - prosi Biedronka Sieć Biedronka na swojej stronie internetowej opublikowała nowe ostrzeżenie. To komunikat Good Food Products SP. z o o. o wycofaniu ze sklepów w całej Polsce produktu. Produktu nie należy spożywać! - Osoby, które zakupiły produkt, proszone są o jego wyrzucenie lub zwrócenie do najbliższego sklepu - informuje w nowym komunikacie Biedronka. Każdy, kto zakupił wycofany produkt, może go zwrócić do sklepu Biedronka, aby otrzymać zwrot pieniędzy. Czytaj więcej! 📢 Używasz dwóch kart SIM – prywatnej i służbowej, w smartfonie od firmy? Natychmiast przestań. To może być kosztowne dla wszystkich Eksperci ostrzegają, że korzystanie z prywatnych urządzeń w celach służbowych może narazić pracodawcę na zainfekowanie złośliwym oprogramowaniem, a nawet na utratę danych. Pracownik również może napytać sobie biedy – wystarczy, że używa służbowego sprzętu do celów prywatnych. Kiedy robi się naprawdę groźnie?

📢 Ceny papieru toaletowego mocno w górę. Ekspertka: Na rynku może brakować papieru toaletowego. Nie należy jednak wpadać w panikę Papier toaletowy jest jednym z najmocniej drożejących produktów codziennego użytku. Eksperci tłumaczą to m.in. wysokimi kosztami produkcji, które są przerzucane na konsumentów. Kolejny impuls do podwyżek dadzą nowe przepisy unijne. Rada UE zatwierdziła rozporządzenie zapobiegające tzw. wylesianiu. Branża wskazuje, że najtańsze rolki mogą zniknąć z rynku. – Tańszy może zawierać domieszki substancji chemicznych, które są na liście czynników zagrażających bezpieczeństwu zdrowia i życia ludzkiego – wskazuje Janusz Turski, Stowarzyszenie Papierników Polskich. 📢 Pożar busa w Łańcucie. Poparzone zostały trzy osoby [ZDJĘCIA] Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia, do którego doszło w środę na drodze wojewódzkiej nr 877 w Łańcucie. W wyniku zapalenia się busa, poparzone zostały trzy osoby.

