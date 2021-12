Prasówka Przemyśl 26.12.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Przemyślu nie minęło Cię nic ważnego

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Przemyślu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W regionie panują bardzo dobre warunki do jazdy na nartach i snowboardzie. W sobotę nowy sezon zimowy zainaugurowano w Przemyślu. Od godz. 9 do 21 dostępna jest główna trasa. Jeden przejazd kolejką kosztuje 5 zł, 50 - 200 zł, 100 - 300 zł. Karnet 2-godzinny to koszt 50 zł, 4-godzinny 70 zł. Za karnet przedpołudniowy ważny w godzinach 9 – 12 trzeb zapłacić 30 zł.

Do zdarzenia doszło w sobotę 25 grudnia około godz. 2:30. Na drodze wojewódzkiej nr 881 w Maćkowicach koło Przemyśla kierujący hondą wjechał do rowu i dachował. W kolizji nikt nie został ranny. 23-letni kierujący miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie! Mieszkaniec powiatu przemyskiego został zatrzymany do wytrzeźwienia. Odpowie za kierowanie w stanie nietrzeźwości. Samochód na koła postawili strażacy z OSP Maćkowice.