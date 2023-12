Prasówka Przemyśl 28.12.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Przemyślu nie minęło Cię nic ważnego

„Kupa, jaka jest, każdy widzi”, parafrazując klasyka. Ale czy na pewno? Rzadko się o tym rozmawia, nie zawsze też wszyscy zaglądają do toalety, żeby skontrolować swój stolec. Warto się przełamać, bo kształt kupy może wiele powiedzieć o stanie zdrowia. Dowiedz się, jakie są rodzaje stolca wg Bristol Stool Chart i na co zwracać uwagę.

Nad Polską, Morzem Bałtyckim oraz innymi państwami regionu odnotowywane są problemy z działaniem sygnału GPS. Według aplikacji GPSJam, rozpoczęły się one w poniedziałek 25 grudnia i trwają do dziś. Pojawiają się różne spekulacje co do możliwych przyczyn.