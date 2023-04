Prasówka Przemyśl 29.04.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Przemyślu nie minęło Cię nic ważnego

Mieszkańcom Buszkowic przyszło długo czekać na taką wiadomość. Uczniowie tamtejszej szkoły podstawowej do tej pory nie mieli możliwości korzystania z sali gimnastycznej. Takiej w ich placówce wszak nigdy nie było. SP w Buszkowicach będzie mieć nową salę gimnastyczną, a w trzech innych szkołach w Żurawicy (SP 1 i filia SP 1 na os. Wiarus) i w Wyszatycach ruszają prace termomodernizacyjne.

Majówka w 2023 r. startuje 29 kwietnia (w sobotę) i może potrwać nawet do 7 maja (w niedzielę). Podpowiadamy miejsca, w które można się wybrać z przyjaciółmi, z rodziną czy samemu i miło spędzić czas.

W piątek 28 kwietnia o godz. 17 ruszyć ma koło widokowe na Placu Niepodległości w Przemyślu. Policjanci sprawdzają, czy podczas montażu koła doszło do przestępstwa. Chodzi o uszkadzanie powierzchni placu.

Do zdarzenia doszło w piątek przed godz. 12 na drodze krajowej nr 77 w Małkowicach pod Przemyślem. Kierujący renault, 81-latek z powiatu przemyskiego włączając się do ruchu nie ustąpił pierwszeństwa kobiecie jadącej volvo w kierunku miasta. W wyniku zderzenia niegroźnych obrażeń ciała doznała 53-letnia kobieta z volvo. Pogotowie ratunkowe zabrało przemyślankę do szpitala na badania. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.

Trzykrotna mistrzyni olimpijska, Anita Włodarczyk, rozpoczęła w Arłamowie przygotowania do nadchodzących mistrzostw świata w Budapeszcie. To już kolejny pobyt i obóz przygotowawczy Anity Włodarczyk w Hotelu Arłamów.

Czy banki działają w święta i dni wolne? To pytanie, które może pojawić się w naszych głowach przed majówką. Warto pamiętać, że w dni wolne banki, podobnie jak większość instytucji, pracują w niestandardowych godzinach. Zmianie ulegnie sposób funkcjonowania systemów rozliczeniowych Elixir i Euro Elixir. Dlatego o terminowych płatnościach warto pomyśleć z odpowiednim wyprzedzeniem lub skorzystać z przelewów natychmiastowych w systemie Express Elixir. Można z niego skorzystać właśnie w dni świąteczne.