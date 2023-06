Prasówka Przemyśl 29.06.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Przemyślu nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Przemyśl 29.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Od 1 lipca 2023 roku można składać do ZUS wnioski o dodatkowe 300 zł na wyprawkę szkolną w ramach programu "Dobry Start". Wnioski o pieniądze z programu "Dobry start 300 plus" na nowy rok szkolny 2023/2024 będą przyjmowane są wyłącznie elektronicznie, a 300 zł przekazywane na rachunki bankowe. Zobacz, co trzeba teraz wiedzieć o programie "Dobry start 300 plus". Sprawdź, żeby nie stracić pieniędzy!