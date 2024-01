Prasówka Przemyśl 30.01.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Przemyślu nie minęło Cię nic ważnego

Wolontariusze WOŚP zbierali pieniądze na zakup specjalistycznego sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych.

Szykują się spore zmiany w wypłatach świadczenia 800 plus. We wrześniu prawo do pomocy finansowej straci spora część osób – ustaliła „Rzeczpospolita". Rząd ma pracować nad nowymi zasadami wsparcia dla części świadczeniobiorców.

Jedna osoba trafiła do szpitala na badania po wypadku na autostradzie A4 w miejscowości Mirocin w powiecie przeworskim. Tuż przed północą na zjeździe z A4 na DK 94, ukraiński autokar uderzył w poduszkę zderzeniową, a następnie przebił bariery i wjechał do głębokiego rowu.