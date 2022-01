Prasówka Przemyśl 30.01.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Przemyślu nie minęło Cię nic ważnego

Airbus EC135 (P3H) to najnowocześniejszy śmigłowiec Straży Granicznej. No co dzień, od dwóch lat stacjonuje w Huwnikach koło Przemyśla. Obecnie jest dużym wsparciem w ochronie granicy polsko-białoruskiej.

Wśród wszystkich zgonów osób zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 osoby zaszczepione stanowiły 12,37 proc. Zaledwie 3,96 proc. w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19 zostało zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 – podało w piątek Ministerstwo Zdrowia.