Prasówka Przemyśl 31.10.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Przemyślu nie minęło Cię nic ważnego

Prezydent Przemyśla Wojciech Bakun ogłosił wyniki głosowania na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla na 2024 rok. Na realizację zadań przeznaczono 2 525 000 złotych, najwięcej w dotychczasowych edycjach.

Już 16 tys. rekordów liczy Wirtualna Księga Cmentarzy Twierdzy Przemyśl (okres I wojny światowej). Każdy rekord zawiera zazwyczaj stopień, imię i nazwisko pochowanego żołnierza, oddział, w którym służył, często okoliczności śmierci, a przede wszystkim miejsce pochówku. To doskonałe źródło wiedzy dla rodzin szukających mogił swoich bliskich.

Wyjątkowy i wszechstronny Tak wiele do zaoferowani...

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Przemyślu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Strażnicy graniczni z przejścia w Medyce odzyskali toyotę skradzioną w Niemczech. Wartość auta o napędzie hybrydowym oszacowano na 130 tys. złotych.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek w Torkach (gm. Medyka) w powiecie przemyskim. 82-letni kierujący daewoo jadąc w stronę Przemyśla, z niewyjaśnionych do tej pory przyczyn wjechał do rowu i uderzył w betonowy przepust.

Tamara Ryznar i Rafał Paśko, tegoroczni laureaci Stypendium Twórczego Przemyśla, odebrali dyplomy potwierdzające nadanie tego wyróżnienia podczas sesji Rady Miejskiej w Przemyślu. Stypendium wręczyli wspólnie zastępca prezydenta Bogusław Świeży oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Przemyślu Robert Bal.