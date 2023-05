Prasówka Przemyśl 4.05.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Przemyślu nie minęło Cię nic ważnego

Smartfon to obecnie rodzaj takiego osobistego centrum dowodzenia i zarządzania swoim prywatnym wszechświatem. Poza tym urządzenie to pozwala na prowadzenie biznesu „bez wychodzenia z domu”. Są nowe sposoby na to, aby wykraść nasze dane. Dotyczy to głównie nowych sposobów na rabunek naszych pieniędzy. Poznaj nowe sposoby przestępców. W 2022 roku zarejestrowano 322 tys. zgłoszeń naruszeń bezpieczeństwa w polskiej sieci. Rok wcześniej było ich 116 tys. Jak wynika z danych CERT Polska - jest to wzrost o 178% w skali roku.

2 maja na krytej pływalni w Przemyślu odbył się maraton pływacki z okazji Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej pod patronatem prezydenta Przemyśla. Organizatorami byli Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Akademia Pływania "Rybka", przemyski WOPR. Wystartowało ponad 130 osób - w sumie pokonano dystans 196 km. Wszyscy uczestnicy maratonu otrzymali pamiątkowe medale oraz dyplomy, a najlepsi statuetki.