Prasówka Przemyśl 5.01.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Przemyślu nie minęło Cię nic ważnego

Na początku nowego roku sklepy obniżyły ceny produktów. Za niektóre z nich zapłacicie zaledwie złotówkę! W dobie galopującej inflacji warto korzystać z takich okazji. Nie musicie jednak przeglądać gazetek promocyjnych - my zrobiliśmy to za Was! Wybraliśmy najciekawsze oferty. Gdzie są największe promocje? Gdzie zapłacicie najmniej? Zobaczcie, jakie rabaty czekają na Was w styczniu 2022 roku w takich sklepach jak Biedronka, Lidl, Kaufland, Netto, Aldi czy Auchan.