Prasówka Przemyśl 6.05.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Przemyślu nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Przemyśl 6.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Alerty w wielu polskich sklepach po decyzjach GIS. Tego nie kupuj - Biedronka, Lidl i inne markety wycofują te towary Alerty w wielu polskich sklepach po decyzjach GIS. Główny Inspektorat Sanitarny wydał kolejne ostrzeżenia, dotyczące wycofania z obrotu niektórych produktów ze sklepów. Uważaj, niektóre towary nie nadają się do spożycia. Jeśli masz je już w swoim domu, to zwróć je do sklepu. Wyniki kontroli pracowników GIS zostały opublikowane i wiemy, których produktów nie wolno spożywać i kupować. Zobacz, jakie towary zostały wycofane ze sklepowych półek.

📢 Jak wyglądała matura w PRL? Zobacz zdjęcia. Pewne rzeczy pozostały niezmienne Matura to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu każdego ucznia. Egzamin, który decyduje o dalszej drodze edukacyjnej. Dziś nie tylko to, czy zdamy maturę, ale także, z jakich przedmiotów piszemy ten egzamin otwiera lub zamyka drzwi do różnych kierunków studiów. Kiedyś oprócz matury kandydaci na studia musieli pisać egzaminy wstępne na uczelnie. Tak było również w czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Przyjrzyjmy się bliżej, jak wyglądała matura w PRL.

📢 Koniec ze zbieraniem „charytatywnych nakrętek”? Będą przytwierdzone na stałe do opakowań Akcje zbierania nakrętek na zakup np. sprzętu dla niepełnosprawnych, w które zaangażowane są lokalne społeczności, wkrótce odejdą do lamusa – alarmuje Prawo.pl. Wszystko za sprawą dyrektywy SUP (ang. Single Use Plastics). Jak podaje portal, od połowy 2024 r. wszystkie nakrętki plastikowe w Unii Europejskiej powinny być fabrycznie przytwierdzone do opakowania od napoju.

Prasówka 6.05 Przemyśl: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Przemyślu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kobiety o tych imionach mają powodzenie u mężczyzn. Taka jest moc imion! Twoje też tu jest? Mówi się, że imiona mają wielką moc. Nie bez przyczyny rodzice, zanim nadadzą dziecku imię, długo zastanawiają się i rozważają, który wybór będzie najlepszy. W pewien sposób imię determinuje w jakimś stopniu nasz charakter. Kobiece i męskie imiona mają swoje znaczenie. Są tez takie imiona, które są wyjątkowo atrakcyjne dla płci przeciwnej. Mamy listę imion żeńskich - kobiety, które je noszą, mają zwykle duże powodzenie u mężczyzn. Czy twoje imię też jest na tej liście? Sprawdź.

📢 Weekendowe imprezy na Podkarpaciu. Gdzie warto się wybrać w dniach 5-7 maja? Jakie imprezy odbędą się w nadchodzący weekend na Podkarpaciu? W naszym regionie nie brakuje ciekawych wydarzeń! Specjalnie dla was zebraliśmy przegląd różnych eventów. Szczegóły w naszej galerii lub w rozpisce poniżej!

