Prasówka Przemyśl 7.07.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Przemyślu nie minęło Cię nic ważnego

Szybkie działania policji sprawiły, że podejrzany o śmiertelne potrącenie rowerzysty w Wapowcach (pow. przemyski) i ucieczkę z miejsca zdarzenia został zatrzymany i aresztowany. Grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności.

W nocy Rosjanie rakietami zaatakowali Lwów. Według władz tego miasta co najmniej cztery osoby zginęły, choć ofiar może być więcej. Zniszczonych zostało 50 mieszkań. - To był największy atak na infrastrukturę cywilną we Lwowie od początku wojny - twierdzi mer Lwowa Andrij Sadowy.

