Prasówka tygodniowa z 21.05.2023 w Przemyślu. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

W Polsce cały czas dochodzi do kradzieży samochodów. Co prawda jest ich mniej niż jeszcze 10 lat temu, ale ciągle auta nielegalnie zmieniają właścicieli. Od kilku lat w Polsce złodzieje kradną rocznie ponad 6 tysięcy samochodów. W 2022 roku skradziono dokładnie 6157 pojazdów osobowych i dostawczych o wadze do 6 ton dopuszczalnej masy całkowitej.

Od tego roku jest wypłacany nowy dodatek na dziecko. Wielu Polaków może uzyskać go, nawet wtedy gdy osiągnie pełnoletność. To rzadki przypadek, kiedy rodzice po ukończeniu przez dziecko 18. roku życia mogą uzyskać jeszcze pieniądze. Aby otrzymać dodatek, wystarczy jedynie złożyć wniosek i spełnić kryteria. Sprawdź szczegóły.

Które miasto Europy jest najtańsze na weekendową wycieczkę latem 2023? Powstał nowy ranking, w którym porównano ceny noclegów, wyżywienia i atrakcji w 35 miastach. W pierwszej dziesiątce są dwa ośrodki z Polski, ale miasto, które zajęło pierwsze miejsce, to zupełne zaskoczenie. Nie chodzi wcale o jakąś zapadniętą mieścinę, ale jedną z najwspanialszych wakacyjnych stolic. Sami sprawdźcie – zapraszamy do galerii.

Górujący nad Przemyślem Krzyż Zawierzenia oraz jego najbliższe otoczenie są w zły stanie technicznym. Poodrywane płytki i fragmenty betonu nie są najlepszą wizytówką miasta. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Przemyślu Dariusz Lasek zwrócił się do prezydenta o niezwłoczną naprawę.

Dodatek mieszkaniowy to forma pomocy przysługująca osobom, które nie radzą sobie z opłatami za posiadany lokal. Wniosek o wsparcie finansowe może złożyć każdy – bez względu na to, czy jest to mieszkanie komunalne, spółdzielcze, czy nawet dom jednorodzinny. Zanim udamy się z wnioskiem do ośrodka pomocy społecznej, warto sprawdzić, jakie są warunki przyznania dodatku mieszkaniowego w 2023 roku.