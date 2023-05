Prasówka z całego tygodnia 14.05.2023 w Przemyślu. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przegląd tygodnia: Przemyśl, 14.05.2023. 7.05 - 13.05.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Tysiące ludzi wzięło udział w uroczystościach pogrzebowych tragicznie zmarłego 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Wśród uczestników pogrzebu byli biologiczny ojciec, przyjaciele, a także zupełnie obcy ludzie, poruszeni historią małego chłopca, który tak wiele wycierpiał w swoim krótkim życiu…

Niedźwiadki Chemart Przemyśl pokonały w sobotę Sokoła Marbo Międzychód i awansowały do finału 2 ligi, a tym samym już teraz zapewniły sobie bezpośredni awans do 1 ligi! Pierwszoligowe rozgrywki wracają do miasta nad Sanem po 10 latach przerwy. Zobaczcie fetę w przemyskiej hali sportowej!