Prasówka z całego tygodnia 18.06.2023 w Przemyślu. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Wielu oszustów swoje działania koncentruje na przekonaniu nas, że są osobami godnymi zaufania. Podszywają się pod pracowników banków i innych istotnych instytucji. Są pewne numery, o których już teraz wiadomo, że powinniśmy ich unikać. Jakie to połączenia są niebezpieczne? Zobacz!

W Galerii Krzywcza 97 zwiedzimy etno-izbę, zostaniemy poczęstowani kawą, herbatą i ciekawymi opowieściami. Będziemy mogli kupić wyroby wykonane przez regionalnych rękodzielników. Zero seryjnej chińszczyzny. To pomysł na firmę dla pasjonatów. Kto liczy na szybkie i duże zyski, szybko się rozczaruje.

Z Krakowa m.in. do Przemyśla i austriackiego Grazu dojechać można już pociągiem ze specjalnym bezprzedziałowym, panoramicznym wagonem! To pierwsza taka atrakcja na naszej kolei. Wagon, dzięki ogromnym oknom, pozwala pasażerom cieszyć się niesamowitymi widokami podczas jazdy.

Szło już nam tak łatwo (żart), że w przerwie został zdjęty Robert Lewandowski! Polska po raz drugi w historii i zarazem pierwszy od 2014 roku pokonała Niemcy - tym razem towarzysko, po golu Jakuba Kiwiora, dzięki genialnej postawie Wojciecha Szczęsnego. Internauci tradycyjnie nie zawiedli. - No jak tam somsiedzie? - pytają gospodarza przyszłorocznego Euro, co to na Mundialu w Katarze nie wyszedł nawet z grupy. Zobaczcie najlepsze MEMY o niewątpliwym sukcesie Fernando Santosa.