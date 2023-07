Prasówka z czerwca 2023 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Przemyślu? Bądź na bieżąco

Do tego niecodziennego, a zarazem niebezpiecznego zdarzenia, doszło w środę na terenie po byłej asfaltowni w miejscowości Siedliska pod Przemyślem. Do bociana uwięzionego w masie bitumicznej ruszył pracownik lecznicy dla zwierząt "Ada" z Przemyśla, ale jak się później okazało, sam miał problem z wydostaniem się z czarnej, gęstej mazi. Na miejsce wezwano strażaków, którzy pomogli mężczyźnie i bocianowi.

38 funkcjonariuszy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej złożyło ślubowanie w komendzie w Przemyślu. Teraz trafią na szkolenie do ośrodka SG w Lubaniu, a po nim do pracy bezpośrednio na granicy polsko-ukraińskiej.

Autorski projekt Renaty Nowakowskiej, dyrektor Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK pod nazwą "Święto Zamku Kazimierzowskiego – Od tradycji do współczesności" osiągnął pełnoletność. Pani dyrektor od swoich pracowników otrzymała bukiet kwiatów, podziękowania i gratulacje.

We wtorek w garażu w miejscowości Torki pod Przemyślem zapaliła się nieznana substancja. Jedna osoba jest ranna. Do szpitala trafił poparzony 76-letni mężczyzna. Na miejscu pojawiło się 10 zastępów strażaków, w tym grupa chemiczna z Nowej Sarzyny i Leżajska, która rozpoczęła swoje działania po ugaszeniu ognia.

Budynek położony jest na Zasaniu, czyli lewobrzeżnej części miasta. Według wykazu placów i ulic miasta Przemyśla z 1895 r. wybudowany został na nieruchomości oznaczonej numerem konskrypcyjnym 543 przy ul. Lipowa Górna 6 i był własnością Polliardi Dyonizya.

Uroczysty apel połączony z przekazaniem i objęciem obowiązków dowódcy zakończył uroczystości 30-rocznicy powstania 1. Batalionu Czołgów w Żurawicy. Ppłk Rafał Kluz zdał obowiązki dowódcy 1. Batalionu, a nowym dowódcą został ppłk Marcin Komorek.

Do wypadku doszło w poniedziałek przed godz. 13 na ul. Ostrowskiej w Przemyślu. Kierujący rowerem nie dostosował prędkości do warunków i na łuku drogi w prawo zjechał na przeciwległą stronę jezdni, gdzie zderzył się z prawidłowo jadącym VW passatem. 18-latek został zabrany przez pogotowie ratunkowe do szpitala.