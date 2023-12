Prasówka z listopada 2023. Sprawdź, co działo się w Przemyślu. Czy jesteś na bieżąco?

Przegląd listopada 2023 w Przemyślu: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z listopada 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

W Szkole Podstawowej nr 4 po raz 19. odbył się konkurs "Przemyskie Dyktando" pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Przemyśla Wojciecha Bakuna. Uczestnicy stanęli w ortograficzne szranki w dwóch kategoriach: uczniów klas trzecich i klas szóstych. Autorką tekstów dla obu grup była przemyska poetka Maria Żemełko.

Do 73 godzin spadł czas oczekiwania ciężarówek do odprawy na polsko-ukraińskim przejściu granicznym w Medyce. Przed przejściem w Krościenku, gdzie są odprawiane auta o masie do 7,5 tony, kierowcy ciężarówek muszą czekać 12 godzin.