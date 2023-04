Prasówka z marca 2023 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Przemyślu? Bądź na bieżąco

Przegląd marca 2023 w Przemyślu: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z marca 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Poważnego urazu nogi doznał 25-letni kierowca motocykla typu cross, który w piątek uległ wypadkowi w miejscowości Kosienice (gmina Żurawica) pod Przemyślem. Rannego mężczyznę do szpitala przetransportował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Na parkingu przed budynkiem Urzędu Gminy w Orłach trwa Kiermasz Wielkanocny 2023. Wydarzenie potrwa do godz. 16. Zobaczcie, co można tam kupić!

Na skórę najczęściej trafiają symbole, bohaterowie filmów, portrety dzieci albo zwierzaków, cytaty. Nie jest najważniejsze co, ale także jak. Na stronach społeczności m.in. "Janusze Tatuażu" i "Tatuażysta płakał jak tatuował" na Facebooku pojawiają się zdjęcia najdziwniejszych, najbrzydszych, a czasem nie do końca zrozumiałych dzieł "mistrzów" tatuażu. O gustach się nie dyskutuje, ale my chętnie poznamy Wasze opinie. Zobaczcie!