Prasówka z Przemyśla 13.06.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Do zdarzenia doszło w poniedziałek po godz. 17 na ul. Mickiewicza w Przemyślu. Poszkodowana została jedna osoba. Policja ustala dokładne okoliczności tego wypadku.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek po godz. 15 w miejscowości Buszkowiczki pod Przemyślem. Kierujący alfą romeo, 22-latek z pow. przemyskiego jadąc w kierunku miasta nie zachował należytej ostrożności i najechał na tył poprzedzającego go opla. Pogotowie ratunkowe zabrało do szpitala na badania kierującą oplem, 22-latkę spod Przemyśla. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Policjanci ustalają dokładne okoliczności tego wypadku.